DIRECT - Au moins dix-sept blessés dans une frappe russe sur Kharkiv

Le président Emmanuel Macron, en quête de souffle pour son second mandat, a assuré à l'extérieur l'Ukraine de son soutien, via notamment de nouvelles livraisons de missiles. "Le plus grand risque à mes yeux est la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause", a déclaré le chef de l'État lors d'une conférence de presse ayant duré plus de deux heures.

"C'est le principal sujet à mes yeux de mobilisation", a-t-il poursuivi, annonçant qu'il irait lui-même "en février en Ukraine", et que la France allait procéder "à des livraisons nouvelles: une quarantaine de missiles (longue portée) Scalp et plusieurs centaines de bombes" pour Kiev.

Presque deux ans après l'invasion russe, alors que la ligne de front est globalement immobile en Ukraine depuis plusieurs mois et que le risque de lassitude grandit en Occident, Emmanuel Macron s'est également prononcé sur l'autre grand conflit du moment. Il a mis en garde Israël contre la poursuite de raids insuffisamment ciblés à Gaza.