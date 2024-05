DIRECT - Au moins huit blessés dans une attaque ukrainienne sur Belgorod

"La ville et le district de Belgorod ont été visés par une attaque aérienne des forces armées ukrainiennes. Des immeubles résidentiels et des voitures ont été directement touchés", écrit Viatcheslav Gladkov, gouverneur régional de Belgorod, sur Telegram. "Selon des informations préliminaires, huit personnes ont été blessées : sept adultes et une enfant", ajoute-t-il. Cinq de ces personnes, dont une fillette de 11 ans, ont été blessées par du shrapnel et ont été hospitalisées, et les trois autres ont été soignées sur place, a-t-il précisé.

D'après le gouverneur, 19 immeubles d'habitation comportant 34 appartements, une maison individuelle et 37 véhicules ont été endommagés dans la ville de Belgorod. Quatre maisons individuelles et trois voitures ont subi des dégâts dans le village de Dubovoe, dans le district de Belgorod.