Direct démarré le 6 mai 2024 à 7H40

DIRECT - Au moins six morts dans une attaque ukrainienne de drones

Au moins six personnes ont été tuées et 35 autres blessées dans une attaque ukrainienne de drones explosifs sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et régulièrement visée par des frappes des forces de Kiev, selon le gouverneur de la région. Les horaires sont affichés en temps universel.