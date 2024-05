Joe Biden réitère qu'il n'entend pas envoyer de soldats américains en Ukraine, tout en vantant le leadership américain dans le monde, répondant implicitement aux accusations de faiblesse lancées par son adversaire républicain Donald Trump. "Il n'y a pas de soldats américains en guerre en Ukraine. Je suis déterminé à ce qu'il en soit ainsi, mais nous nous tenons fermement aux côtés de l'Ukraine, et nous nous tiendrons à ses côtés", affirme le président américain en s'adressant à la promotion de diplômés de la prestigieuse académie militaire de West Point, au nord de New York.

Le président russe Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de "tyran brutal", "était certain que l'Otan se fracturerait" après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, mais "au contraire, la plus grande alliance de défense de l'histoire du monde est plus forte que jamais", lance Joe Biden.