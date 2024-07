DIRECT - Au moins trente morts dans des raids israéliens sur Gaza

Des frappes israéliennes ont fait au moins une trentaine de morts ce week-end dans la bande de Gaza assiégée et dévastée par plus de neuf mois d'une guerre qui s'étend à une partie de la région, au Yémen et au Liban.

Dans la bande de Gaza, où Israël assiège les quelque 2,4 millions d'habitants, l'armée israélienne a affirmé samedi avoir "éliminé des terroristes" dans des frappes et des combats.

Selon la Défense civile à Gaza, un organisme dépendant du Hamas, il y a eu au moins 24 morts dans des raids israéliens. Dans la nuit, elle a actualisé ce bilan, avec six morts à Bureij, six à Armida et un de plus à Nousseirat, portant le bilan du week-end à plus de trente morts.