DIRECT : au moins un mort dans des bombardements russes

Des bombardements russes ont fait au moins un mort et dix blessés dans la nuit de mercredi à jeudi sur trois villes proches dans l'Est de l'Ukraine, a annoncé le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klymenko.

Selon le ministre, six missiles S-300 ont touché les villes de Pokrovsk, Myrnograd et Novogrodivka, situées à une quarantaine de km au nord-ouest d'Avdiïvka, que les Russes tentent d'encercler et prendre depuis près de deux mois.

A Novogrodivka, le corps d'un homme été retrouvé sous les décombres d'un immeuble d'habitation où les secours recherchaient toujours quatre autres personnes, a précisé Igor Monoz, chef de l'administration militaire régionale.

"A la suite des bombardements, dix personnes ont été blessées, dont quatre enfants. Cinq autres personnes sont recherchées sous les décombres", avait indiqué peu avant le ministre de l'intérieur dans un communiqué sur les réseaux sociaux.