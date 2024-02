DIRECT - Aucun compromis en vue entre l'Ukraine et la Russie

Donnée sensible, le bilan humain de deux ans de guerre en Ukraine, forcément approximatif, s'élève à au moins 10 000 victimes civiles, en écrasante majorité ukrainiennes, et près de 200 000 soldats russes ou ukrainiens tués, selon des sources ukrainiennes et occidentales.

Les bilans des civils tués depuis l'invasion russe de février 2022 sont souvent évalués a minima. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme estime à plus de 10.000 les pertes civiles ukrainiennes, dans son dernier rapport publié le 15 janvier. Parmi elles, près de 8 000 dans les zones contrôlées par l'Ukraine et plus de 2 000 dans les zones occupées par la Russie. S'y ajoutent plus de 19 000 blessés.

De part et d'autre, les pertes militaires sont des données que les états-majors taisent. Les derniers bilans officiels, sujets à caution, remontent à un an et demi : 5 937 soldats russes tués selon le ministre de la Défense Sergueï Choïgou en septembre 2022, 9 000 soldats ukrainiens selon Kiev fin août 2022. Depuis, silence radio.

En août dernier, le New York Times, citant des officiels américains, évaluait les pertes militaires à 70 000 morts et 100 000 à 120 000 blessés côté ukrainien, 120 000 morts et 170 000 à 180 000 blessés côté russe.