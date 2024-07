DIRECT - Les épreuves des JO-2024 ont débuté

La préfecture de police déconseille d'utiliser sa voiture après 10H00 vendredi 26 juillet à Paris, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine, en raison des mesures de sécurité qui rendront les "conditions de circulation particulièrement difficiles".

"À compter de 13H00 et jusqu'à 18H30, environ 320 000 spectateurs et 250 bus d'athlètes vont affluer vers les quais de Seine pour rejoindre leur place pour assister à la cérémonie d'ouverture", écrit la préfecture de police.

"De nombreux cortèges officiels, liés à la venue de chefs d'État, de gouvernement et des membres de la famille olympique, traverseront une partie de la capitale sur ce même créneau horaire", ajoute-t-elle.

"Les mesures de sécurité prévues pour garantir la bonne organisation de la cérémonie d'ouverture auront un impact important sur les conditions du trafic à Paris et dans sa banlieue", poursuit la préfecture.

Avec un vendredi classé noir en Île-de-France par Bison Fûté, la préfecture de police recommande aux vacanciers sur le départ ce week-end de voyager avant 10H00 le vendredi ou à compter de dimanche.

La PP rappelle que samedi auront lieu les épreuves de course contre la montre en cyclisme. En conséquence, "la circulation risque d'être fortement congestionnée sur le boulevard périphérique et sur les autoroutes A1, A3 et A4 à l'approche de Paris", ajoute le communiqué, recommandant aux voyageurs en transit de privilégier l'A86 et la RN104.

Concernant les spectateurs munis d'un billet pour la cérémonie, la préfecture de police les invite "à se présenter le plus tôt possible, dès 15H30", heure d'ouverture des tribunes, avec leur pièce d'identité, précisant que "les accès ne seront plus autorisés après 18H30".