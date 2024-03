DIRECT - Bassirou Diomaye Faye élu président, rassure les partenaires étrangers

Bassirou Diomaye Faye, qui a eu 44 ans lundi, libéré de prison il y a dix jours seulement, s'est présenté comme le "choix de la rupture". Il va devenir le cinquième et plus jeune président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants après la reconnaissance lundi par son principal adversaire de sa victoire dès le premier tour de la présidentielle, qui s'apparente à un séisme politique.

Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang, il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive.

Bassirou Diomaye Faye