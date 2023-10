DIRECT : Benjamin Netanyahu balaie la possibilité d'un cessez-le-feu, qui serait une "reddition face au Hamas"

Athènes "étudie avec ses alliés" américains et aux Nations unies, l'acheminement maritime d'une aide humanitaire destinée aux civils de la bande de Gaza, a indiqué lundi le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis.

"La Grèce étudie avec tous ses alliés dont les Etats-Unis et l'ONU, l'acheminement via la voie maritime d'une aide humanitaire aux civils" de Gaza, a déclaré le porte-parole, en réponse à une question lors d'une conférence de presse.

"Il s'agit d'une procédure difficile et très compliquée, on n'a pas plus de détails en ce moment", a-t-il précisé.