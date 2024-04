Benjamin Netanyahu a promis dimanche aux Israéliens d'accroître la "pression militaire" sur le Hamas "dans les prochains jours", sans évoquer un assaut sur la ville surpeuplée de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qu'il s'est dit à maintes reprises déterminé à lancer.

"Nous lui porterons de nouveaux coups durs - et cela arrivera bientôt. Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer nos otages et de remporter notre victoire", a déclaré le Premier ministre israélien dans une vidéo à la veille de la Pâque juive.