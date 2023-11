DIRECT - Benjamin Netanyahu refuse la trêve humanitaire à Gaza

L'armée israélienne a admis avoir frappé une ambulance devant le principal hôpital de Gaza, al-Chifa. Israël affirme que le véhicule transportait des membres du Hamas. Cette affirmation a été démentie par le mouvement islamiste palestinien, classé "organisation terroriste" par Israël, les États-Unis et l'Union européenne.

Selon le ministère de la Santé du Hamas et le Croissant-Rouge palestinien, la frappe a fait 15 morts et 60 blessés, dont des civils devant l'entrée de l'hôpital. Ils ont affirmé que l'ambulance faisait partie d'un convoi qui transportait plusieurs blessés vers l’Égypte. Un correspondant de l'AFP a vu plusieurs corps et des blessés à côté d'une ambulance endommagée.

Une frappe "visant" une école transformée en camp de fortune pour les personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza, a tué 20 personnes et blessé des dizaines d'autres, selon le ministère de la Santé du Hamas.