DIRECT. Benjamin Netanyahu va poursuivre l’offensive à Gaza "jusqu’à l’élimination du Hamas"

Les faits

Le 7 octobre 2023, les commandos du mouvement islamiste palestinien ont fait environ 1.140 morts en Israël, en majorité civils, selon les derniers chiffres officiels israéliens. Ils ont aussi enlevé environ 250 personnes dont 129 restent détenues à Gaza, selon Israël.

Le conflit a fait 20.258 morts dans la bande de Gaza, majoritairement des femmes, adolescents et enfants, et plus de 53.000 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas. Depuis le début de son offensive terrestre, lancée le 27 octobre en complément des bombardements aériens, 144 militaires israéliens ont été tués.

La bande de Gaza s'enfonce dans une catastrophe humanitaire: la plupart des hôpitaux y sont hors service et 1,9 millions de personnes ont dû fuir leur domicile, soit 85% de la population, selon l'ONU.

Dans les six prochaines semaines, l'ensemble des 2,4 millions d'habitants de ce petit territoire de 362 km2 risque de subir un niveau élevé d'insécurité alimentaire, pouvant aller jusqu'à la famine, selon les Nations unies.

Samedi 23 décembre, l'armée israélienne a affirmé avoir capturé "plus de 200 terroristes" au cours de la semaine et "plus de 700" depuis le début du conflit.