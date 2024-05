DIRECT - Benny Gantz menace de démissionner du cabinet de guerre israélien si pas de plan d'après-guerre à Gaza

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir rapatrié le corps d'un Israélien récupéré dans la bande de Gaza, où il avait été emmené par le Hamas le 7 octobre après avoir été tué dans l'attaque menée par le mouvement islamiste palestinien dans le sud d'Israël.

Le corps de Ron Benjamin, 53 ans, a été retrouvé avec ceux de trois otages - Shani Louk, Amit Buskila et Itzhak Gelerenter - dont le rapatriement des corps avait été annoncé vendredi, a précisé le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari.

Vendredi, il avait indiqué que les corps de ces otages avaient été récupérés "durant une opération conjointe entre l'armée et l'agence de renseignements" sur la base d'informations obtenues notamment "lors d'interrogatoire de terroristes arrêtés dans la bande de Gaza".

Selon "les renseignements vérifiés en notre possession, Ron Benjamin a été assassiné (...) le 7 octobre" et "son corps enlevé" et emmené à Gaza par le Hamas, a expliqué le contre-amiral Hagari.

"Après la procédure d'identification menée (...) à l'institut national de Médecine légale israélien", l'armée "a informé sa famille aujourd'hui", samedi, a-t-il ajouté.

Le matin du 7 octobre, jour de l'attaque sanglante sans précédent lancée par le Hamas sur le sud israélien, Ron Benjamin avait prévu une randonnée à vélo près de la frontière avec la bande de Gaza. Parti de chez lui vers 06H30 pour rejoindre des amis au kibboutz Beeri, il avait fait demi-tour pour rentrer en entendant les sirènes.

Après avoir appelé son épouse Ayalet, il avait laissé un message vocal à 07H30 sur le portable de l'une de ses filles, alors à l'étranger, son dernier signe de vie.

Son frère aîné, Shuki, avait retrouvé sa voiture criblée de balles en bord de route.

Sur les 252 personnes prises en otages le 7 octobre, 124 sont toujours détenues à Gaza, dont 37 sont mortes selon l'armée israélienne.

"La mission sacrée de rapatrier le corps" de Ron Benjamin "va permettre à sa famille de lui accorder le repos éternel dans la terre d'Israël", a réagi dans un communiqué le Forum des familles d'otages, principale association de proches.

"Le gouvernement israélien doit se concentrer sur la seule mission qui importe, envoyer des équipes de négociations, ce soir même, et se battre pour que (les otages) reviennent", les vivants et les morts, a ajouté le Forum, alors que les pourparlers sur une trêve entre le Hamas et Israël sont au point mort.

L'annonce de la mort de Ron Benjamin "est une terrible nouvelle" pour la "famille des otages, nous sommes devenus une et grande famille. Et entendre qu'un otage revient mort, c'est un traumatisme pour nous tous", a réagi Yotam Cohen, 22 ans, qui participait à un rassemblement à Tel-Aviv pour réclamer le retour des otages, dont celui de son frère, Nimrod Cohen.

"Au fil des jours, nous voyons de plus en plus d'otages revenir dans des sacs mortuaires, et de plus en plus de soldats être tués à Gaza, et nous voulons mettre fin à l'effusion de sang", a-t-il ajouté.