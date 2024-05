DIRECT - Berlin et Prague accusent Moscou de cyberattaques

Selon les informations du quotidien français Le Monde, qui cite le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), la Russie aurait "éliminé" un agent des services de renseignement militaires ukrainiens. Le FSB affirme que cet espion avait pour projet de commettre "une série d’attentats en Russie, notamment contre des structures du ministère de la défense dans la région de Moscou" et un "bataillon de volontaires" à Saint-Pétersbourg.

L’homme serait de nationalité russe et serait arrivé dans la région de Moscou en mars 2024 en passant par la Lituanie "dans le but de retirer des composants d’engins explosifs des caches préparées par les services spéciaux ukrainiens, de les assembler et de commettre des actes de sabotage et de terrorisme dans des installations militaires et des infrastructures énergétiques", précise Le Monde.

D'après le FSB, le suspect aurait opposé "une resistance armée" et aurait donc été "neutralisé". Dans des images fournies par le FSB et diffusée par l’agence de presse russe RIA Novosti, on peut voir des hommes ouvrant le feu sur le suspect ainsi qu'une photo de ce qui serait son cadavre.