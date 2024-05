DIRECT - Biden annonce qu'il "ne livrerait" pas certaines armes à Israël en cas d'offensive majeure contre Rafah

Des policiers et des manifestants propalestiniens se sont affrontés sur le campus de l'université d'Amsterdam (UvA), dans un contexte de mobilisation étudiante croissante en Europe en soutien à Gaza, suivant l'exemple des États-Unis. Les forces de l'ordre ont déclaré sur X vers minuit (22H00 TU) avoir arrêté 32 personnes pour "violence, destruction, agression et incitation" sur le site universitaire et sur une importante artère dans le centre de la capitale néerlandaise. Les manifestants l'avaient bloquée après avoir été évacués avec force de l'université.

Les étudiants manifestent depuis lundi pour que l'institution rompe tout lien avec Israël en raison de son offensive militaire à Gaza.