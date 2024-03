DIRECT : Biden dit qu'il "espère" un cessez-le-feu d'ici le ramadan, à Gaza

Joe Biden a déclaré vendredi 1er mars qu'il "espère" qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza pourrait intervenir d'ici au ramadan, le mois saint musulman qui commence le soir du 10 mars, ou le 11 mars.

Interrogé par des journalistes sur la possibilité d'un accord sur une trêve dans le territoire palestinien d'ici cette date, le président américain a répondu: "J'espère bien, nous travaillons toujours beaucoup sur le sujet. On n'y est pas encore".

Nous allons y arriver, mais on n'y est pas encore, et on pourrait ne pas y parvenir Joe Biden, président des États-Unis

Le démocrate avait dit en début de semaine espérer d'ici au lundi suivant, le 4 mars, un accord pour une trêve de six semaines dans les combats entre Israël et le Hamas, mais il est revenu sur cet agenda.

Les tirs israéliens et la bousculade pendant une distribution d'aide humanitaire, qui ont causé plus de 110 morts selon le Hamas, pourraient avoir compliqué les négociations, a reconnu plus tôt le président.

Vendredi, face à la situation désespérée à Gaza, Joe Biden s'est résolu à faire participer les États-Unis, "dans les prochains jours" et pour la première fois, à des largages aériens d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, territoire palestinien assiégé par l'armée israélienne.