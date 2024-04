DIRECT - Bilan aggravé à Tchernihiv, Moscou intercepte des drones

"L'incapacité des Républicains de la Chambre des représentants à agir pendant si longtemps pour soutenir l'Ukraine à ce moment crucial de la guerre est inexcusable - et préjudiciable à notre sécurité intérieure, a déclaré Janet Yellen, la ministre de l'Économie et des Finances de Joe Biden, à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. Chaque instant de retard des Républicains de la Chambre renforce Poutine et enhardit les adversaires de l'Amérique dans le monde entier, qui surveillent de près si, nous, les États-Unis, maintenons notre détermination à soutenir une Ukraine démocratique tout en repoussant une Russie autocratique."

Tweet URL

La Chambre américaine des représentants va voter samedi sur une enveloppe de près de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, principalement de l'aide militaire. Empêtré dans des querelles partisanes, le Congrès bute depuis des mois sur l'adoption de fonds pour Kiev.

Denys Shmyhal a souligné l'importance du soutien financier américain et affirmé que la Russie était déterminée à saper l'économie ukrainienne. "Le soutien budgétaire direct des États-Unis a été crucial pour notre programme de coopération avec le FMI [...]. C'est pourquoi nous comptons sur les États-Unis pour continuer à soutenir l'Ukraine dans notre lutte", a-t-il déclaré. Il a dit espérer que l'aide serait "débloquée", y compris un soutien financier direct.