DIRECT - Blinken attendu au Moyen-Orient, combats sans relâche à Gaza

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken arrive ce lundi au Moyen-Orient pour encourager une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, où combats et bombardements se poursuivent sans relâche. Il entamera sa visite en Arabie Saoudite avant de poursuivre au Qatar, en Égypte, en Israël et en Cisjordanie occupée.

Tout en disant continuer à soutenir "le droit d'Israël à se défendre", les Etats-Unis affichent une frustration croissante envers le gouvernement israélien.

Alors que la guerre va entrer mercredi dans son cinquième mois, l'armée israélienne a de nouveau bombardé dimanche Khan Younès, dans le sud du territoire où selon elle se cachent des responsables du mouvement islamiste palestinien.

Elle a affirmé y avoir investi un complexe utilisé par le Hamas pour préparer l'attaque sanglante du 7 octobre. Il a, selon l'armée, servi de centre d'entraînement pour le Hamas, avec des maquettes d'entrées de kibboutz, de bases militaires et de véhicules blindés israéliens.

Toujours selon l'armée, Mohammad Sinouar avait un bureau dans ce bâtiment. Ce haut commandant de la branche armée du Hamas, les Brigades al-Qassam, est le frère de Yahya Sinouar, le chef du mouvement islamiste dans la bande de Gaza et considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre.