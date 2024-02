DIRECT : Blinken attendu au Moyen-Orient pour parler d'une nouvelle trêve

L'armée israélienne a pilonné samedi 3 février la bande de Gaza où des dizaines de personnes ont été tuées. Les craintes s'amplifient face à une possible offensive militaire contre la ville surpeuplée de Rafah qui abrite plus d'un million de déplacés palestiniens.



Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 100 civils ont été tués dans la nuit dans le petit territoire assiégé, pour l'essentiel des femmes et des enfants. L'armée israélienne a déclaré avoir tué "des dizaines de terroristes" dans le nord et le centre de Gaza ces dernières 24 heures.

Pour le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, Rafah est le prochain objectif. "Nous allons atteindre Rafah et éliminer les éléments terroristes qui nous menacent", a-t-il lancé jeudi.

"Rafah est une usine à désespoir et nous craignons ce qui va se passer ensuite", s'est alarmé vendredi un porte-parole du bureau de coordination des Affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU, Jens Laerke.



À quelques kilomètres au nord de Rafah, Khan Younès est aussi visée par des raids aériens et des tirs d'artillerie incessants, selon un journaliste de l'AFP. La ville est en partie détruite par près de deux mois de combats acharnés.