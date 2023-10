Live démarré à 8H00 TU

Direct : Blinken en Israël pour témoigner du soutien de Washington à son allié

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir. En Israël, plus de 1 200 personnes ont été tuées, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Du côté palestinien, plus de 1 200 personnes sont mortes, d'après les autorités locales. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, se rend en Israël. L'armée israélienne annonce son intention de "liquider le Hamas".