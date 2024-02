DIRECT - Blinken en tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer une trêve

Antony Blinken a entamé hieren Arabie saoudite cette cinquième tournée régionale depuis le début de la guerre qui doit le conduire aujourd'hui en Egypte et au Qatar, deux pays médiateurs aux côtés de Washington, avant de se rendre en Israël et en Cisjordanie occupée.

Avant lui, hier, le nouveau ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné s'est entretenu avec des responsables israéliens et palestiniens dans l'espoir de favoriser une trêve, voire "un règlement politique global".

Au cours de sa nouvelle tournée dans la région, Antony Blinken appuie un projet de trêve des médiateurs qataris, américains et égyptiens élaboré à Paris fin janvier et qui doit encore être approuvé par le Hamas et Israël. Selon une source du Hamas, la proposition prévoit une trêve de six semaines durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus à Gaza, et 200 à 300 camions d'aide pourront entrer chaque jour dans le territoire.