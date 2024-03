DIRECT - Blinken juge un accord de trêve "toujours possible", appelle Israël à ne pas lancer d'opération majeure à Rafah

Un collectif de 70 personnalités politiques, culturelles et associatives dont les anciens Premiers ministres Élisabeth Borne, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, appellent les candidats aux européennes à s'engager "sans détour et sans complaisance" contre l'antisémitisme, dans une tribune publiée ce jeudi par le journal Le Monde.

À l'aube des prochaines élections européennes, et parce que l'enjeu démocratique est majeur - bien au-delà du sort des juifs -, nous appelons les candidats républicains à s'engager. Sans détour et sans complaisance. Pour un minimum commun incompressible et indispensable. Qui sauve une vie, quelle qu'elle soit, sauve l'humanité tout entière.

Les signataires, parmi lesquels l'actrice Charlotte Gainsbourg, la maire de Paris Anne Hidalgo, son homologue de Nice Christian Estrosi, le dessinateur Johan Sfar ou encore le grand rabbin de France Haïm Korsia, demandent aux candidats aux élections européennes "un minimum commun non négociable" contre l'antisémitisme.

"À l'aube des prochaines élections européennes, et parce que l'enjeu démocratique est majeur - bien au-delà du sort des juifs -, nous appelons les candidats républicains à s'engager. Sans détour et sans complaisance. Pour un minimum commun incompressible et indispensable. Qui sauve une vie, quelle qu'elle soit, sauve l'humanité tout entière", écrivent les signataires.

Ceux-ci font valoir la hausse sans précédent des actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre, date de l'attaque sanglante du Hamas en Israël qui, en représailles, a déclaré une guerre pour "anéantir" le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza.

Selon un rapport du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), les actes antisémites ont augmenté de 1.000% entre le 7 octobre et la fin de l'année 2023.

"Nous ne demandons rien de plus que les autres. Mais rien de moins non plus. Juste un minimum commun non négociable. Contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Contre la haine. Contre la xénophobie. Pour que la solitude change de camp", ajoute la tribune. "Nous refusons de payer le plus lourd tribut d'une société fracturée en quête d'un ennemi commun pour se souder", disent les signataires.