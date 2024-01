DIRECT - Blinken à la rencontre des dirigeants israéliens

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a atterri à Tel-Aviv hier soir après plusieurs escales dans la région, alors que l'armée israélienne, dont la campagne contre le Hamas est entrée dans son quatrième mois, a annoncé qu'elle allait mener des opérations plus ciblées dans le centre et le sud de Gaza. Des sirènes alertant sur des tirs de roquettes ont retenti lundi dans le centre et le sud d'Israël, ainsi qu'à proximité de la frontière avec le Liban, où les frappes israéliennes et les échanges de tirs avec les militants du Hezbollah soutenus par l'Iran font craindre une extension du conflit vers le nord.

Il devait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi que le président Isaac Herzog, le cabinet de guerre du pays et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Il doit avoir des entretiens plus tard dans la journée Benny Gantz, membre du cabinet de guerre et figure de l'opposition.