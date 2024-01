DIRECT - Blinken rencontre Abbas, président de l'Autorité palestinienne

Hier, Antony Blinken s'est entretenu à Tel-Aviv avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Yoav Gallant pour exhorter Israël à épargner les civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas à Gaza. La bande de Gaza a besoin de recevoir "plus de nourriture, plus d'eau, plus de médicaments", a reconnu Antony Blinken en exhortant aussi Israël à "cesser de prendre des mesures qui sapent la capacité des Palestiniens à se gouverner eux-mêmes".

Ce mercredi, il doit rencontrer le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.