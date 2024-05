DIRECT - Blinken tente de ramener le calme à Gaza depuis Jérusalem

Les États-Unis sont "déterminés" à ce qu'Israël et le Hamas concluent dès "maintenant" un accord de trêve, associée à une libération d'otages, a annoncé mercredi le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite en Israël. "Même en ces temps difficiles, nous sommes déterminés à obtenir un cessez-le-feu ramenant les otages chez eux et de l'obtenir maintenant. Et la seule raison pour laquelle cela ne se ferait pas, c'est le Hamas", déclare Antony Blinken à Tel-Aviv, en rencontrant le président israélien Isaac Herzog.