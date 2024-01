DIRECT - "Chasser" la Russie du ciel: l'objectif de l'Ukraine pour 2024

"En 2024, la priorité est de chasser la Russie du ciel car celui qui contrôle le ciel déterminera quand et comment la guerre va se finir", a dit au Forum économique de Davos le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

"On les a vaincus en 2022 sur terre, on les a vaincus en 2023 en mer et nous nous concentrons pour les vaincre dans les airs en 2024", a-t-il lancé.

La Russie a attaqué en février 2022 l'Ukraine, mais elle a échoué à prendre Kiev puis a été chassée du Nord, du Nord-Est et d'une partie du Sud du pays. En 2023, avec des attaques de drones maritimes et de missiles, les forces ukrainiennes ont pu lever le blocus de certains de ses ports de la mer Noire et reprendre en partie les exportations, notamment de céréales.

Pour gagner la maîtrise des airs, Kouleba a répété que son pays allait avoir besoin que l'Occident lui fournisse des avions (des F-16 doivent être livrés cette année) ainsi que des missiles de longue portée, des projectiles qu'Américains et Européens n'ont fourni qu'en petit nombre notamment par peur de provoquer une escalade du conflit avec la Russie.

"Cela va nécessiter de fournir à l'Ukraine des avions (...) des missiles de longue-portée et des drones, dont l'Ukraine a significativement augmenté sa production", a réclamé Dmytro Kouleba.