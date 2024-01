DIRECT DÉMARRÉ LE 01 JANVIER 2024 A 5H30

DIRECT : cinq morts dans des frappes à Donetsk et Odessa

Des frappes dans la nuit de dimanche à lundi ont fait un mort à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, et quatre à Donetsk, dans l'est du pays. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales après une escalade des violence entre Moscou et Kiev.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU).