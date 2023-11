DIRECT - Cinq Palestiniens tués dans des affrontements en Cisjordanie

Des tanks israéliens sont massés aux portes du principal hôpital de Gaza, considéré comme un repaire stratégique du Hamas. Joe Biden appelle toutefois Israël à la retenue pour protéger les milliers de personnes coincées sur place.

En parallèle de ces tensions autour de l'hôpital al-Chifa de Gaza, l'armée israélienne confirme l'identité d'une soldate otage du Hamas, après la publication par le mouvement armé palestinien d'une vidéo montrant la jeune femme en captivité.

"Nous sommes de tout cœur avec la famille Marciano, dont la fille, Noa, a été brutalement enlevée par l'organisation terroriste du Hamas", indique l'armée qui confirme ainsi pour la première fois l'identité d'une des quelque 240 personnes prises en otages et emmenées dans la bande de Gaza lors de l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. La diffusion de cette vidéo intervient à l'heure où le Hamas accuse Israël de "tergiverser" dans les discussions, via une médiation du Qatar, portant sur la possible libération de dizaines d'otages contre une trêve.