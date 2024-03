DIRECT - Cinq pays européens demandent un embargo sur les céréales en provenance de Russie et de son allié bélarusse

La République tchèque, la Pologne et les trois États baltes appellent l'Union européenne à instaurer un embargo sur les céréales en provenance de Russie et de son allié bélarusse, invoquant l'invasion russe de l'Ukraine. "En temps que membres de l'UE, nous considérons comme impératif de remplir notre obligation morale de bloquer toute activité pouvant potentiellement renforcer" la Russie et le Bélarus, ont déclaré les ministres de l'Agriculture polonais, tchèque, lituanien, letton et estonien.

Dans une lettre commune reçue par l'AFP, ils appellent la Commission européenne à prendre des mesures légales pour "limiter les importations de céréales" de Russie et du Bélarus. Il est également "crucial de mettre en place des mesures destinées à empêcher des céréales potentiellement volées en Ukraine d'entrer sur le marché de l'UE", ajoutent-ils. Les cinq ministres soulignent en outre que les importations de céréales en provenance de ces pays "exercent une pression" sur les marchés européens et "concurrencent directement la production des agriculteurs de l'UE", au moment où ces derniers manifestent dans différents points de l'Europe pour défendre leur secteur d'activité.

Ils soulignent que les revenus des exportations de céréales contribuent à l'effort de guerre de la Russie. "Les ressources financières sont affectées à la production de missiles, drones, et d'autres armes qui (...) ne mèneront qu'à davantage de morts de citoyens ukrainiens", disent-ils.

Selon la lettre, l'UE a importé 1,53 million de tonnes de céréales de Russie pour un montant de 437,5 millions d'euros en 2023.

Le mois dernier, la Lettonie a interdit l'importation de produits d'alimentation de Russie et du Bélarus, y compris ceux transitant par des pays tiers.

Le Premier ministre polonais a appelé en mars l'UE à imposer des sanctions "totales" sur les importations de produits agricoles et d'alimentation de Russie et du Bélarus.