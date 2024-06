DIRECT - Clôture des candidatures dans les 577 circonscriptions

Dans une tribune publiée dimanche sur le site du journal L'Equipe plusieurs dizaines de personnalités du sport français appellent à voter contre extrême droite lors des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.

"Aujourd'hui, nous sommes menés au score, sur le point de perdre le match. Mais il nous reste quelques jours de prolongation pour réagir", écrivent-ils dans cette tribune. "Votons contre l'extrême droite, qui vient de réaliser un score historique aux élections européennes", ajoutent-ils.

La tribune a été signée à ce stade par plus de 160 personnalités, sportifs, entraîneurs ou dirigeants, parmi lesquelles les anciennes athlètes Marie-José Pérec et Monique Ewanje-Epée, les navigateurs Isabelle Autissier et François Gabart, l'ancien footballeur Vikash Dhorasoo ou encore les ex-rugbymen Serge Betsen et Fulgence Ouedraogo, l'ancien boxeur Brahim Asloum, l'ex-joueuse de tennis Marion Bartoli ou encore Yannick Noah, le dernier Français vainqueur du tournoi de Roland-Garros.

Ses auteurs estiment que l'extrême droite "piétine le respect", qu'ils érigent eux comme "l'une des pierres angulaires du sport". Le sport, soulignent-ils, "nous a montré que malgré nos différences ; couleurs de peau, religions, accents, cultures, orientations sexuelles, handicaps, genres, nous faisons partie de la même équipe, et que notre diversité est une force".

"L'extrême droite", enchaînent-ils, "exploite ces différences et manipule nos peurs pour nous diviser. Nous avons une opportunité extraordinaire de montrer à notre pays que nous, sportifs, sportives et acteurs de ce monde, appelons à une société plus inclusive et démocratique. Nous pouvons bâtir une France où chaque individu, quelle que soit son origine, est traité avec dignité", concluent les signataires.