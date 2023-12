DIRECT : Combats acharnés dans la bande de Gaza à Khan Younès

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) appelle à l'ouverture aux journalistes du poste-frontière de Rafah à Gaza, où l'armée israélienne a étendu ses opérations au sol à l'ensemble du territoire.

Ce point de passage entre Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et l'Égypte, est contrôlé par les Palestiniens et les Égyptiens. Cependant, souligne le communiqué de RSF, "Israël surveille toutes les activités à la frontière sud et a bombardé à quatre reprises cette porte frontalière au début de la guerre".

Dans ce communiqué, l'organisation appelle les autorités israéliennes et égyptiennes à "ouvrir les portes" du poste-frontière "afin que les journalistes puissent enfin aller et venir de part et d'autre de la frontière".

Un journaliste palestinien réconforte sa nièce blessée lors d'une frappe israélienne contre sa maison familiale dans le camp de réfugiés de Nusseirat, dans un hôpital de Deir el-Balah, dans la bande de Gaza, le dimanche 22 octobre 2023. (AP Photo/Ali Mahmoud)

"Les journalistes qui ont dû évacuer le nord sont désormais sommés par Israël de se rassembler à la frontière avec l'Égypte, sans possibilité de la traverser. A l'inverse, les reporters internationaux sont empêchés d'entrer", souligne l'organisation.

"En deux mois de guerre, aucun reporter n'a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza par Rafah, ce qui porte clairement atteinte à la capacité des médias à couvrir le conflit", poursuit-elle.