DIRECT : combats intenses à Gaza, le Hamas ne libèrera pas d'otages sans "négociations"

Une centaine de députés, pour la plupart de gauche, ont adressé un courrier à la Première ministre Elisabeth Borne, réclamant de "tout mettre en oeuvre" pour permettre "l'évacuation des journalistes de l'AFP bloqués dans la bande de Gaza".

Dans ce courrier, daté du 7 décembre et diffusé aujourd'hui sur X (ex-Twitter) par plusieurs parlementaires, les signataires, essentiellement des députés insoumis, écologistes et communistes, soulignent que des journalistes de l'Agence France Presse dont plusieurs "ont perdu des proches, des membres de leurs familles", sont "parqués près de Rafah avec un accès difficile à l'eau, à l'électricité et à l'essence, ayant dû fuir le nord de la bande de Gaza".

Les parlementaires demandent à Elisabeth Borne de "tout mettre en oeuvre afin d'organiser (leur) évacuation", soulignant que l'Agence France Presse est "une des seules agences de presse au monde à travailler dans la bande de Gaza", avec neuf journalistes qui y "collaborent sans relâche pour donner une information de terrain objective au risque de leur vie".

Les journalistes "sont un pilier essentiel de notre démocratie, quelles que soient nos opinions, et nos tendances politiques", insistent les auteurs du courrier, écrit à l'initiative des députés écologistes Sabrina Sebaihi (Hauts-de-Seine) et Aurélien Taché (Val d'Oise).

Dans une lettre ouverte jeudi dernier, les syndicats CGT, SNJ, SUD, FO et CFE-CGC ainsi que la Société des journalistes (SDJ) de l'AFP ont aussi appelé le gouvernement français "à faire d'urgence tout le nécessaire auprès des autorités israéliennes et égyptiennes" pour permettre l'évacuation de la bande de Gaza de leurs collègues gazaouis et de leurs familles, "et les accueillir pour ceux qui le désirent sur le sol français en leur délivrant des visas".

Au moins 63 journalistes et employés de médias - 56 Palestiniens, 4 Israéliens et trois Libanais - sont morts depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).