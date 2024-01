Direct : craintes pour les civils à Gaza malgré la décision de la CIJ

"Il n'y a virtuellement plus de système de santé à Gaza", a dénoncé Médecins sans frontières, après que la plupart des services de l'hôpital Nasser, où l'ONG travaillait encore, sont "désormais hors d'état de fonctionner" du fait du conflit entre Israël et le Hamas.

"La capacité chirurgicale de l'hôpital Nasser", la plus grande structure de santé de Khan Younès, dans le sud de la bande Gaza, est à présent "quasiment inexistante", et les "quelques membres du personnel médical qui sont restés à l'hôpital doivent composer avec des stocks de matériel médical très faibles", a déploré MSF dans un communiqué.

Le ministère de la Santé du Hamas a fait état d'une "coupure complète de l'électricité" dans ce centre hospitalier, qui a conduit "tous les équipements médicaux à arrêter de fonctionner, dont les machines respiratoires".

Si la plupart du personnel de l'hôpital et des milliers de personnes qui s'y étaient réfugiées ont fui ces derniers jours, entre 300 et 500 patients gravement blessés, qui n'ont pu être évacués "en raison du danger et faute d’ambulances", se trouvent toujours dans la structure, a indiqué Médecins sans frontières.