DIRECT - De 80.000 à 100.000 Palestiniens de Gaza arrivés en Égypte depuis le 7 octobre

De 80.000 à 100.000 Palestiniens sont arrivés en Egypte depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël à Gaza, affirme à l'AFP l'ambassadeur palestinien au Caire, Diab Allouh.

Le point de passage de Rafah est en théorie l'unique ouverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas sous contrôle direct israélien. En pratique, Israël conserve un droit de regard sur les entrées et les sorties de biens et de personnes et c'est par-là que passe, au compte-gouttes, l'aide humanitaire destinée à Gaza.

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a déclaré que son pays continue de "rejeter totalement" le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza vers la péninsule du Sinaï. il a répété que l'Égypte "œuvrait de manière approfondie pour parvenir à un cessez-le-feu et garantir l'accès à l'aide humanitaire et aux efforts visant à établir un État palestinien indépendant et souverain afin que les Palestiniens puissent obtenir leurs droits légitimes."