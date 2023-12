DIRECT - De violents affrontements dans le sud de Gaza

Prenant le relais après un nouvel échec du Conseil de sécurité paralysé, l'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer sur une résolution exigeant "un cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans la bande de Gaza, un texte non-contraignant qui a toutes les chances de passer. Malgré la pression du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui craint un "effondrement total de l'ordre public" dans le territoire palestinien en guerre, un projet de texte réclamant ce cessez-le-feu humanitaire s'est heurté le 8 décembre au Conseil de sécurité à un véto des Etats-Unis, puissant allié d'Israël.

Le Conseil avait déjà mis plus d'un mois après le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas pour réussir à parler d'une seule voix, se contentant mi-novembre, après quatre textes rejetés, de demander des "pauses" humanitaires. De nombreux pays et organisations de défense des droits humains ont déploré l'échec de vendredi, y compris Antonio Guterres qui a décrit dimanche un Conseil de sécurité à l'autorité et la crédibilité "compromises".