DIRECT : début de la trêve entre le Hamas et Israël

Une trêve de quatre jours entre le Hamas et Israël devant permettre la libération d'otages retenus dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens est entrée en vigueur officiellement vendredi à 07H00 locales (05H00 GMT).

Cette "pause humanitaire" négociée sous la houlette du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis intervient alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 49e jour. Les premières libérations d'otages (13 femmes et enfants) sont attendues aux alentours de 16H00 (14H00 GMT). Au total 50 otages doivent être libérés contre 150 prisonniers palestiniens le temps de ce cessez-le-feu.

De la fumée s'élève à la suite d'une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, quelques instants avant le début d'un cessez-le-feu temporaire entre le Hamas et Israël, le jeudi 23 novembre 2023. @AP Photo/Leo Correa.

Environ deux heures avant l'entrée en vigueur de la trêve, le directeur général du ministère de la Santé de l'administration du Hamas, Mounir Al-Bursh, a déclaré à l'AFP que des soldats israéliens "menaient un raid dans l'hôpital indonésien" où 200 patients sont toujours traités.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas fait de commentaires sur la situation dans cet hôpital mais a indiqué que les sirènes d'alarmes anti-roquettes avaient retenti dans un kibboutz à la bordure de la bande de Gaza.