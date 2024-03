DIRECT - Dépouillement en cours dans les bureaux de vote au Sénégal

Le candidat du camp présidentiel Amadou Ba a voté à Dakar. Il est l'un des principaux concurrents dans cette course électorale.

Amadou Ba se présente en héritier de l'action du président Sall et en rempart contre les "aventuriers" et les "amateurs". "Nous allons consolider, nous allons approfondir, nous allons accélérer, nous allons améliorer et nous irons plus vite", a-t-il dit en votant avec sa femme.