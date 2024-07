DIRECT - Dernier jour de campagne avant un scrutin historique

La droite joue une grande partie de sa survie en zone rurale face à un Rassemblement national en expansion sur ces terres, dimanche au second tour des législatives, avec plus d'une cinquantaine de duels contre l'extrême droite et ses alliés.

"A la campagne, c'est soit la droite républicaine, soit le RN", affirme à l'AFP un ancien député LR qui alerte sur le renforcement de la vague RN qui avait déjà déferlé en 2022 sur les circonscriptions rurales.

Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite Rassemblement National, répond aux journalistes devant le siège du parti, le lundi 1er juillet 2024 à Paris. @Photo AP/Louise Delmotte

Il y a deux ans, 61 députés LR avaient sauvé leur siège au Palais Bourbon, pratiquement tous dans des circonscriptions fortement rurales, à l'exception notable d'Eric Ciotti, leur patron désormais allié au RN, élu en ville à Nice.

Avec 30 à 50 sièges, qui leur sont attribués dans les projections, les candidats LR et divers droite font de la résistance face à la déferlante du Rassemblement national, grâce à leur ancrage local notamment.

Re(voir) aussi : "Le grand remplaçant - la face cachée de Jordan Bardella"

France : qui est Jordan Bardella ?