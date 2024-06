DIRECT - Dernier jour de dépôt des candidatures dans les 577 circonscriptions

Au moins 250.000 personnes ont défilé, hier, en France contre l'extrême droite, en position de force à l'approche de législatives anticipées. Syndicats, associations et partis de gauche avaient appelé à un "raz de marée populaire" pour conjurer une nouvelle victoire du Rassemblement national (RN) les 30 juin et 7 juillet.

Dans la foule, où les autorités ont dénombré 250.000 personnes, dont 75.000 à Paris (640.000 selon le syndicat CGT), les manifestants ont exprimé leur peur que l'extrême droite ne s'impose avec Jordan Bardella, 28 ans, comme Premier ministre, dans une cohabitation avec le président, Emmanuel Macron.

Ces chiffres sont très en deçà de la mobilisation du 1er mai 2002 quand plus d'un million de personnes avaient manifesté pour dire "non" au Front national après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle.

