DIRECT - Dernier jour du Sommet pour la paix en Suisse, déluge de bombes guidées russes en Ukraine

Le plus grand événement organisé en soutien à l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022 s'achève aujourd'hui. Plus de 100 pays et institutions internationales, sans représentant russe, sont réunis au Bürgenstock, en Suisse, pour essayer de tracer la voie d'une possible paix entre les deux parties.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, estime que ce sommet est un succès diplomatique. Pour la première fois, plusieurs délégations de pays africains et membres des BRICS ont fait le déplacement.

L'organisation d'un deuxième sommet est d'ores et déjà envisagé. Kiev envisage d'inviter la partie russe à la table des négociations.