DIRECT - Dernière ligne droite pour la campagne, une centaine de triangulaires prévue

Après le dépôt des candidatures, hier, et le feuilleton des désistements face au Rassemblement national (RN), il reste trois jours avant la clôture, vendredi à minuit, de la campagne officielle pour le second tour des législatives. Il y avait plus de 4.000 candidats avant le premier tour. Ils seront encore un peu plus de 1.100 dimanche. 76 ont été élus dès dimanche dernier.

Dans le camp présidentiel comme dans celui du Nouveau Front populaire, les 48 dernières heures ont été consacrées à l'épineuse question des désistements. Les deux camps avaient promis de retirer leurs candidats dans les circonscriptions ou le RN a une chance sérieuse de l'emporter.

Une démarche qui a drastiquement fait chuter le nombre de triangulaires : environ une centaine, contre 311 possibles à la sortie des urnes le 30 juin. La gauche a retiré plus de 130 candidats et le camp présidentiel, 82.

(Re)voir France : score historique de l'extrême droite, course au front républicain