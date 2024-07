DIRECT - Dernières tractations pour faire barrage à l'extrême droite

Après des dizaines de désistements, la ligne de départ du deuxième tour des élections législatives sera connue mardi à 18H00, et devrait bon an mal an confirmer la constitution d'un "front républicain" contre le Rassemblement national.



Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite Rassemblement National, répond aux journalistes devant le siège du parti, le lundi 1er juillet 2024 à Paris. @Photo AP/Louise Delmotte

L'enthousiasme n'est certes pas au rendez-vous, mais des retraits de candidats macronistes ou de gauche ont lieu dans la plupart des circonscriptions où au moins trois candidats étaient qualifiés et où le parti lepéniste est en mesure de l'emporter.



L'objectif est d'empêcher le RN d'obtenir la majorité absolue dimanche au soir du second tour. S'il était atteint, s'ouvrirait alors pour les opposants au parti d'extrême droite la tâche éminemment complexe de la formation d'une majorité ou d'un gouvernement alternatif en capacité de diriger la France.



Laurent Berger, secrétaire général du syndicat de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), lors d'un rassemblement à Paris, le jeudi 23 mars 2023. @AP Photo/Aurélien Morissard

Autorité morale à gauche, l'ex-secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a mis en garde lundi dans un entretien à l'AFP contre tout "accroc dans le désistement républicain".

De son côté, Jordan Bardella, président du RN et prêt à entrer à Matignon, a dénoncé des "alliances du déshonneur" pour lui faire barrage, et appelé les électeurs à lui accorder une majorité absolue "face à la menace existentielle pour la nation française" que représente selon lui l'alliance de gauche Nouveau Front populaire.

Les prétendants à la députation ont jusqu'à 18H00 pour déposer leur dossier de candidature en préfecture. C'est à ce moment-là qu'une photographie claire se dégagera.

Mais à ce stade, selon les constatations de l'AFP, plus de 150 candidats se sont désistés sur plus de 300 triangulaires initialement prévues à l'issue du premier tour.