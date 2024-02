Live démarré le 14 février 202e à 8h13

DIRECT : des bombardements russes meurtriers sur Selydove

Trois personnes ont été tuées et douze blessées dans la nuit de mardi à mercredi lors de bombardements russes contre Selydove, près de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités locales. Des habitations et l'hôpital de cette ville, située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du front, ont été touchés.