Direct démarré le 1er novembre 2023 à 6H00

DIRECT : des centaines de blessés palestiniens et des étrangers en passe de quitter Gaza

Des centaines de Palestiniens blessés et des étrangers sont en passe de quitter mercredi la bande de Gaza, soumise à des bombardements israéliens, via le terminal frontalier égyptien de Rafah, une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Les horaires sont affichés en temps universel.