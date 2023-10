Direct démarré le 18 octobre 2023 à 5H00

DIRECT : des centaines de morts dans un hôpital de Gaza

Une explosion dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité a fait des centaines de morts dans un hôpital de Gaza et provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman, à quelques heures de l'arrivée du président américain Joe Biden dans la région. Les horaires sont affichés en temps universel.