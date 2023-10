L'armée israélienne a indiqué lundi que ses forces avaient tué des "dizaines" de combattants lors de combats nocturnes dans la bande de Gaza, bombardée en riposte à l'attaque sanglante sans précédent menée le 7 octobre par le Hamas palestinien en Israël.

L'armée a précisé que "des troupes avaient tué des dizaines de terroristes qui s'étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer". Un avion de combat a visé un bâtiment "avec plus de 20 terroristes du Hamas à l'intérieur".