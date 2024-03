L'Assemblée nationale française se prononcera, en fin d'après-midi, sur la stratégie d'aide à l'Ukraine lors d'un débat et d'un vote symbolique et sans valeur contraignante. Les groupes politiques auront successivement voix au pupitre. L'issue pourrait être favorable, avec le soutien de LR. "On n'a pas d'autres choix. On est évidemment pour l'Ukraine, dit-on au sein du groupe de droite. Mais on veut des engagements concrets en termes d'exportations d'armes et que la France ne fasse pas que parler."

Deux ans après le déclenchement de la guerre, les macronistes espèrent pointer du doigt les "ambiguïtés" du RN et de LFI à l'égard de la Russie. Prudent, le groupe de Marine Le Pen se méfie du vote "piège". Le RN dit attendre la déclaration du Premier ministre, Gabriel Attal, pour déterminer son vote, avec des "lignes rouges". L'extrême droite demande que soit exclu l'envoi de troupes au sol et est opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan)et à l'Union européenne.

Dans sa déclaration, le chef du gouvernement doit présenter l'accord de sécurité franco-ukrainien du 16 février. Conclu pour une durée de dix ans, il comprend un renforcement de la coopération militaire, en particulier dans les domaines de l'artillerie et de la défense aérienne. En 2024, Paris promet de fournir "jusqu'à 3 milliards d'euros de soutien supplémentaire", un financement que pourraient interroger les oppositions.

À trois mois des élections européennes du 9 juin, l'aide à l'Ukraine est devenue un des thèmes clés de la campagne. Après l'Assemblée, un débat similaire se tiendra au Sénat demain.