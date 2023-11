DIRECT - Des explosions entendues à Kiev

Le 11 novembre 2022, les forces armées ukrainiennes reprenaient la ville de Kherson (sud), seule capitale régionale prise par les Russes à la suite de l'invasion du 24 février 2022.

Tweet URL

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rappelé sur X (ex-Twitter) "des souvenirs très nets de ces émotions. Comment les gens ont accueilli nos soldats, comment les adultes et les enfants ont fêté l'événement. Merci à tous les guerriers qui ont rendu cela possible. Nous nous souvenons de tous ceux qui ont donné leur vie pour l'avenir de notre pays. Je remercie Kherson et ses habitants pour leur résilience et leur foi en l'Ukraine."

(Re)voir : Ukraine : les Ukrainiens entrent à Kherson après le retrait des troupes russes