La patronne des Ecologistes, Marine Tondelier, s'est dite "extrêmement choquée" par la "purge" au sein du parti La France Insoumise (LFI). Plusieurs députés sortants, à l'instar de Raquel Garrido et Alexis Corbière, critiques de Jean-Luc Mélenchon, n'ont pas été réinvestis pour les législatives.

"J'ai convoqué les instances d'EELV ce matin pour voir quelles suites donner à cela", a déclaré, sur France 2, Marine Tondelier, qui doit aussi s'entretenir avec les responsable socialiste et communiste, respectivement Olivier Faure et Fabien Roussel. La patronne des Ecologistes souhaite que le "Nouveau Front populaire" soutienne, malgré tout, les candidats évincés par LFI.

Les divergences internes au sein de LFI ont de nouveau éclaté au grand jour quand le mouvement a dévoilé, hier, ses investitures pour le scrutin des 30 juin et 7 juillet.

En cause, la présence controversée d'Adrien Quatennens, député sortant de la 1ère circonscription du Nord, condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales. En revanche, Danielle Simonnet, élue à Paris, ainsi que Raquel Garrido et Alexis Corbières, députés de Seine-Saint-Denis, qui incarnent des voix discordantes au sein de LFI, ont été écartés et remplacés par d'autres candidats.

"Il a toujours été clair que tous les députés sortants de nos forces politiques respectives seraient soutenus par le Nouveau front populaire", a relevé Marine Tondelier. "Je ne vois pas pourquoi on ne soutiendrait pas" ceux qui ont été évincés. "C'est tellement une erreur que (la direction de LFI) n'ira pas jusqu'au bout."

Les candidats aux législatives ont jusqu’au dimanche 16 juin, à 18 heures, pour déposer leur dossier de déclaration en préfecture.